Sono prossime a svanire anche le ultime speranze dei tifosi interisti di vedere Georginio Wijnaldum in maglia nerazzurra, almeno per ora. Il centrocampista trentenne del Liverpool andrà in scadenza di contratto a giugno ed era stato accostato alla squadra allenata da Conte.



Secondo il Sunday Times, però, l’olandese ha già firmato un precontratto con il Barcellona, dove lo ha fortemente voluto Ronald Koeman, suo ex allenatore in nazionale.