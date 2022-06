L'Inter non sarà più in esclusiva su FIFA. Lo ha comunicato pochi giorni fa Electronic Arts, publisher del celebre gioco, in una nota ufficiale: "A partire dal 1 luglio 2022, terminerà la nostra partnership di marketing esclusiva con l’Inter. Il nostro accordo di licenza in-game con l’Inter resta sempre valido e la tua esperienza di gioco non cambierà. Lo stemma, l’identità, lo stadio, i nomi e le sembianze dei giocatori rimarranno invariati e saranno presenti in Ea Sports FIFA e in Ea Sports Fc, giocabili come prima".



COSA SUCCEDE - A livello di esperienza per gli utenti cambierà poco, potendo usufruire regolarmente di marchi e nomi in game. Così come non cambierà la presenza dell'Inter all'interno della eSerie A, il campionato competitivo vinto dal Torino nell'edizione di quest'anno (nerazzurri neanche qualificati ai playoff). Quello che cambierà è che l'Inter potrà essere presente con marchi ufficiali anche su altri titoli a partire dal prossimo anno. Ci pensa Konami, che già ha strappato un accordo al Milan per rendere i rossoneri Official Training Wear Partner, ma oltre alla presenza su eFootball non è da escludere che l'Inter possa sbarcare anche sui nuovi titoli in rampa di lancio come UFL.