Inter, niente lesioni per Correa. Con la Lazio out anche Carlos Augusto

AFP via Getty Images

Dopo la sostituzione nel corso del primo tempo della partita contro il Genoa, poi vinta per 1-0 dai nerazzurri grazie al gol decisivo di Lautaro Martinez,, anche e soprattutto in vista delche vedrà gli uomini di Simone Inzaghi impegnati proprio contro l'ex squadra del Tucu:- I controlli sul giocatore argentino, che contro Il Grifone era partito titolare per la seconda volta nel campionato in corso (l'altra contro l'Hellas Verona il 23 novembre scorso, gara in cui aveva trovato un gol e due assist vincendo anche il premio di Man of the Match),, secondo quanto riportato da Sky Sport.

- Contro gli uomini di Marco Baroni, reduci dallo 0-0 in campionato sul campo del Venezia,che, sempre secondo quanto riportato da Sky Sport, ha svolta lavoro personalizzato nella giornata odierna ma non sarà a disposizione in Coppa Italia. Contro i biancocelesti, alle prese con un risentimento muscolare al soleo della gamba destra, mentre(che oggi ha lavorato in gruppo)(che ha svolto la prima parte dell'allenamento odierno in gruppo mentre nella seconda ha svolto lavoro personalizzato), che però non saranno rischiati senza motivo - soprattutto il francese.