Nessuna multa dopo il rifiuto della convocazione per Vienna. Secondo Sky Sport, Mauro Icardi non riceverà alcuna sanzione dall'Inter, a cui non è piaciuto il suo atteggiamento di silenzio dopo alcune uscite della moglie e agente Wanda Nara. L'argentino non ha infatti difeso squadra e società. Inoltre, al momento non è stata presentata alcuna proposta ufficiale per il rinnovo del contratto, che arriverà nelle prossime settimane.