Seguito anche dall'Inter, Arturo Vidal non si trasferirà al Newcastle: lo assicura Mundo Deportivo, spiegando che senza Allegri in panchina (il favorito è ora Pochettino) i Magpies perdono appeal agli occhi del centrocampista cileno. Intanto il Barcellona aspetta: sempre secondo il quotidiano catalano, i blaugrana non hanno ancora ricevuto offerte formali per Vidal.