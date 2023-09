Pescare nella lista degli svincolati, azione molto cara ai fantacalcisti, è invece nella realtà sintomo di scarsa capacità di prevedere e risolvere gli imprevisti prima che essi si verifichino. Per questo Beppe, ad dell', ha assicurato che l'infortunio occorso a Marko, fermato a Empoli da una distrazione muscolare di media entità alla giunzione miotendinea del bicipite femorale della coscia sinistra e dunque out fino alla fine di novembre, non spingerà i nerazzurri a cercare toppe altrove. In Viale della Liberazione sono convinti, e il tecnico Simoneè dello stesso avviso, che alcuni centrocampisti comesiano adatti ad avanzare di qualche metro il proprio raggio d'azione ove necessario, sopperendo così all'assenza dell'austriaco e affiancando LautaroPer ora, sì. Almeno fino a gennaio. Perché con l'inizio del 2024 aprirà la finestra di mercato invernale, e allora sarà possibile allargare il bacino di pesca a tutti gli attaccanti sul mercato, sempre che le parti interessate siano disponibili all'affare. E in questo senso, vera e propria rivelazione del Lecce terzo in classifica con tre gol in quattro partite giocate. Il montenegrino non è andato a segno contro il Genoa, ma si è reso pericoloso in numerose occasioni sfiorando anche una rete da cineteca in rovesciata nel secondo tempo., e allora va da sé che il fratello Simone, un altro che di attacco se ne intende, ci ha fatto un pensierino guardando al futuro."Dimmi la verità. Com’è questo Krstovic?". "Quanto lo hai pagato, direttore?".. La chiacchierata tra Pantaleo, uomo mercato del Lecce, e Mirko, ex attaccante dei pugliesi ma anche di Juve e Roma, montenegrino come Krstovic, è andata più o meno così.: Corvino voleva testare la bontà del suo investimento gonfiando la cifra presso un profondo conoscitore del calcio a Podgorica e dintorni. "Le relazioni dei nostri emissari non erano straordinarie, ma Corvino mi ha detto che gli è accaduto già in passato con altre operazioni andate particolarmente bene", ha assicurato il presidente Sticchi Damiani. Detto fatto,. Sì, ma quando e di quanto?Krstovic al Lecce, compresi tutti i bonus che può attivare. Il suo, e non è escluso che continuando così possa succedere come successe a Piatek, che nel 2018 passò al Genoa per un milione e a gennaio fu prelevato dal Milan per 35. Ma l'Inter, si sa, opera sempre in regime di, dunque è impensabile un tale investimento senza una cessione importante. Che ad oggi non è nei piani della società, non nella sessione invernale per lo meno. Con ogni probabilità, la presenza didi Krstovic, terminata 1-1 con gol su rigore dell'attaccante, era da leggere nell'ottica di un, quando a Milano, sponda nerazzurra, succede sempre qualcosa di interessante. Anche se questo significa più tempo per far accumulare concorrenza, anche dalle più facoltose leghe estere.