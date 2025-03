Inter, niente riposo per Marcus Thuram: la Francia lo convoca per la Nations League

C'è anche Marcus Thuram tra i convocati della Francia per la doppia sfida di Nations League contro la Croazia. Il CT Didier Deschamps ha chiamato il numero 9 interista, a mezzo servizio da circa un mese per i problemi alla caviglia. Niente da fare, quindi, per Simone Inzaghi che sperava di poter risparmiare al suo attaccante il doppio impegno anche con la Nazionale.

MVP - Nel ritorno contro il Feyenoord è stato il migliore in campo per l'UEFA. Ha segnato il primo goal, ha preso una traversa e ha dimostrato di essere quasi tornato sui livelli pre-infortunio. Tanto potrebbe essere bastato a Deschamps per chiamarlo per le partite di giovedì 20 marzo e di domenica 23 marzo, a una sei giorni dalla partita contro l'Udinese del 29 marzo. Insieme a lui convocato anche l'altro interista Benjamin Pavard.

NUMERI - Il 2025 di Thuram è stato faticoso. Prima l'infortunio muscolare contro l'Atalanta in Supercoppa italiana a gennaio che gli aveva fatto saltare la finale con il Milan, poi il problema alla caviglia in occasione della gara con la Fiorentina del 10 febbraio che lo aveva costretto a uscire al 28'. Era rientrato con la Juventus, giocando in condizioni precarie nel finale, rimanendo fuori con il Genoa. Tra Napoli e Monza 85 minuti complessivi con, nel mezzo, il gol al Feyenoord. Ci ha messo un po' a guarire, ma la prestazione di martedì sembra aver restituito ai nerazzurri - e alla Francia - l'attaccante in forma.

I convocati della Francia

Portieri: Chevalier, Maignan, Samba.

Difensori: Clauss, Digne, Theo Hernandez, Konaté, Koundéo, Pavard, Saliba, Upamecano.

Centrocampisti: Camavinga, Guendouzi, Koné, Rabiot, Tchouameni, Zaire-Emery.

Attaccanti: Barcola, Dembelé, Doue, Kolo Muani, Mbappé, Olise, Thuram.