Potrebbe essere già finita l'avventura di Laurens Serpe con la maglia dell'Inter.



Il giovane difensore classe 2001, acquistato quest'estate dai nerazzurri nell'ambito della vasta operazione imbastita con il Genoa che ha coinvolto tra gli altri anche Radu, Salcedo e Valietti, non sembra aver convinto la dirigenza meneghina, intenzionata a non far valere l'opzione di acquisto stabilita quest'estate con i rossoblù.



Utilizzato poco o nulla con la squadra primavera dell'Inter, il ragazzo appare quindi destinato a far rientro alla base.