Il mercato nerazzurro prosegue seguendo un’idea precisa, una retta che Beppe Marotta ha iniziato a tracciare da quando è sbarcato sul pianeta Inter. L’amministratore delegato della società di viale della Liberazione è arrivato con una convinzione, quella secondo cui l’Inter avesse immediata esigenza di calciatori con esperienza e leadership. Calciatori navigati in campo internazionale a dal pedigree di un certo tipo, ai quali affiancare anche giovani dal grande potenziale. Un’idea che il primato in classifica a pari punti con la Juventus ha reso ancora più solida, anzi, il primo posto, maturato, quando siamo quasi a fine girone di andata, convince ulteriormente Marotta a puntare su calciatori pronti, al fine di consentire a Conte di poter coltivare la speranza di successo fino al termine della stagione.



PRIORITA' NERAZZURRE - Anche per questo motivo l’Inter ha preferito non rilanciare per Kulusevski. La Juventus è arrivata a offrire 45 milioni di euro bonus inclusi, troppi per i nerazzurri, che si sono fermati a 35 e che vorrebbero concentrare le risorse su altri profili. Vidal per gennaio ed Eriksen per giugno (ma da chiudere subito), sono le priorità. Conte sa che sono pochi i calciatori che possono arrivare a San Siro e non sentire addosso il peso della maglia nerazzurra, per questo motivo asseconda il piano di Marotta, che in estate valuterà anche calciatori in prospettiva, come Chiesa e Tonali. Adesso, però, priorità a profili pronti, in grado di adattarsi nel minor tempo possibili e abituati a certe pressioni.