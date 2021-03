Diversi club europei bussano alla porta dell'Inter, alle prese con le difficoltà della proprietà cinese, ma decisa a non sacrificare i propri gioielli sul mercato in uscita. Come si legge su Tuttosport, il club nerazzurro ha già respinto le avances per Lautaro (Barcellona), Brozovic (PSG) e Skriniar (Tottenham) oltre ai vari interessamenti per Bastoni (Manchester City), Barella (Barcellona, Tottenham, Bayern Monaco e Atletico Madrid) e Lukaku (Barcellona).