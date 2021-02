Intervistato da Tmw, l'ex centrocampista del Milan, Antonio Nocerino, ha espresso il proprio parere sull'attaccante dell'Inter, Romelu Lukaku.



"Ha un allenatore che alza il livello dei giocatori che allena. Non tolgo niente a Lukaku, ma essere con Conte è una fortuna, alza il livello dei giocatori che allena. La storia parla: con questa frequenza, Romelu non ha mai segnato. Con Conte si sta riscoprendo un bomber a tutti gli effetti. Poi fisicamente è impressionante, è forte, veloce. A me piace tantissimo, è potente, forte, quando ti aggrappi a uno così ti trascina. Lui, Ibrahimovic, Adriano, sono giocatori unici sotto questo aspetto".