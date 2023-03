Joaquin Correa ha deluso le aspettative che l’Inter riponeva su di lui, l’ex Lazio, tra prestazioni non all’altezza e lunghi stop per infortunio, non ha mai giustificato i 31 milioni di euro spesi dai nerazzurri per “strapparlo” alla Lazio di Lotito. In viale della Liberazione lo considerano un calciatore sul mercato ma difficilmente qualcuno si mostrerà interessato a un eventuale acquisto ed è questo il motivo che spinge i nerazzurri a considerare anche un prestito. È quanto scrive il Corriere dello Sport.



"Ci sarebbe il nodo-Correa, giocatore che non ha contribuito alla causa e di cui il club si libererebbe volentieri, ma il cui contratto scade nel 2025. Si punta a un prestito"