L’Inter non ha dubbi in merito: se Lautaro Martinez dovesse andare al Barcellona, Timo Werner sarebbe il profilo ideale per sostituirlo. Marotta e Ausilio ne sono convinti, di giovani e pronti come l’argentino non se ne trovano molti in giro per l’Europa e il centravanti del Lipsia è uno dei pochi su cui la società di viale della Liberazione sente di poter fare un certo tipo di investimento. A rischio ridotto, diciamo così. Perché se è vero che per acquistarlo servono una sessantina di milioni, è altrettanto vero che con Werner si può iniziare un ciclo.



CAPACITÀ PERSUASIVE - È per questo motivo che l’Inter ha avviato i dialoghi con l’attaccante classe ’96, che però nei primi colloqui ha espresso un desiderio che ha un po’ frenato gli entusiasmi dei nerazzurri. Werner sogna la Premier e crede che la Serie A non sia il campionato giusto per lui, almeno per il momento. Ausilio e Marotta proveranno a fargli cambiare idea spiegandogli che sarebbe al centro del progetto di Conte. Una missione complessa, sia per via del corteggiamento del Liverpool, sia perché al momento la trattativa con il Barcellona per Lautaro è bloccata. I catalani non sembrano intenzionati ad assecondare la la richiesta dell’Inter, che per Lautaro non scende sotto gli 85-90 milioni cash più una contropartita. Uno stop che sicuramente non favorisce il nascere e il crescere dell’affare Werner. Ma nel calcio, si sa, tutto può cambiare in fretta.