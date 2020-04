Come riporta La Gazzetta dello Sport, Olivier Giroud ha in testa il progetto dell’Inter dopo esser stato già vicinissimo a gennaio. L’attaccante francese è la priorità per Antonio Conte che lo vuole per la prossima stagione: l’operazione per prenderlo a scadenza di contratto dal Chelsea è in piedi, l'Inter è al lavoro per accontentare il tecnico.