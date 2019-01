Stando a quanto riferisce UOL Esporte, l'Inter si sarebbe fatta avanti per Jean, portiere classe 1995 del San Paolo. Il club brasiliano avrebbe accelerato nelle ultime ore per acquistare il 30% dei diritti sportivi, ancora nelle mani del Bahia, per un maggiore incasso in caso di cessione. Oltre ai nerazzurri, sul calciatore ci sono anche Manchester City, Benfica e Porto.