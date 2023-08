Nome nuovo per la porta dell’Inter. I nerazzurri stanno sondando Bento Matheus Krepski, portiere dell’Athletico Paranaense. In forza al club brasiliano fino al 2026, il brasiliano ha passaporto italiano e dunque non occuperebbe uno degli slot dedicati agli extra-comunitari.



PROFILO - Alto 190 cm, il 24enne nativo di Curitiba rappresenta l’ultima pista che l’Inter sta seguendo per il reparto attualmente più sguarnito. Con Sommer già bloccato, i nerazzurri pensano a un prospetto giovane e da far crescere per il futuro. In questo senso Bento sarebbe un'opzione per il ruolo di dodicesimo.