L'Inter ha già predisposto i rinnovi dei contratti di Lautaro e Bastoni, ma pure quello di De Vrij è in dirittura d'arrivo secondo la Gazzetta dello Sport. Nelle scorse settimane è stato raggiunto un accordo con Lautaro per il rinnovo. Ecco perché con Bastoni i discorsi sono avanzatissimi. Barella sarà il capitano di domani, Lukaku non muove foglia senza Conte, pure De Vrij ha la penna in mano per allungare il contratto.