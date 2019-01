Come riportato da Sky Sport, non ci sono margini per vedere Diego Godin all'Inter già a gennaio. L'affare è ormai in dirittura d'arrivo in ottica estiva: c'è un'intesa di massima tra le parti, i legali del giocatore stanno valutando i contratti prima di avvisare l'Atletico Madrid dell'operazione. Se tutto dovesse andare bene, quindi, il difensore si sottoporrà alle visite mediche propedeutiche alla firma.