All'inter manca una mezzala gol e inserimento e Antonio Conte intravede in Kulusevski quel tipo di calciatore. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport



“Su Kulusevski l’Inter e Conte hanno avuto relazioni dirette molto positive. Pur essendosi messo in mostra in posizioni di campo più offensive, il club nerazzurro vede in lui in proiezione la mezzala con i gol nelle gambe che tanto manca al tecnico. Per convincere l’Atalanta serviranno almeno 30 milioni di euro, per far sì che il Parma dia il via libera magari sarà utile un’opera di diplomazia più ampia”.