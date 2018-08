La Gazzetta dello Sport accende i riflettori sul poco carattere mostrato ieri sera in campo dall'Inter di Luciano Spalletti e mette a confronto il gruppo guidato dal tecnico toscanno alla Juventus di Massimiliano Allegri.



“L’Inter e Spalletti hanno qualche attenuante. Perisic ha fatto pochi allenamenti e forse non si poteva spendere subito. Anche Vrsaljko è tornato da poco. L’ex Politano, poco pungente, deve ancora entrare nei meccanismi. Ma il punto è che se vuoi lottare per lo scudetto, col Sassuolo devi vincere. Di certo, c’è una cosa che all’Inter manca: la cattiveria della Juventus. Anche la banda Allegri con il Chievo non ha brillato eccessivamente. Ma quando non riesce a esprimere tutta la sua qualità, si affida al carattere. Una volta sotto, ha ribaltato la situazione a denti stretti. L’Inter non l’ha fatto. Nemmeno l’inserimento di Keita per Martinez (comunque vivace) e Karamoh per Brozovic ha cambiato le cose. Il Sassuolo ha vissuto i suoi momenti di difficoltà, ma non è mai andato in affanno, non ha mai subito un assalto tale da fargli perdere lucidità”.