L'Inter frena a Verona, contro il Chievo, in pieno recupero. Luciano Spalletti ha descritto il punto del Bentegodi "dal sapore di sconfitta", con il secondo posto che si allontana e con le squadre in lotta per il quarto posto che si fanno minacciose. A gennaio qualcosa verrà fatto per puntellare la rosa, con il tecnico nerazzurro che vorrebbe rinforzare il centrocampo in vista anche dell'impegno in Europa League.



CONCORRENZA NANDEZ - Piace, come scrive Tuttosport, Nahitan Nandez del Boca Juniors, che però ha una clausola da 25 milioni di euro. Inoltre, c'è da battagliare con il Cagliari, che ha già presentato la sua offerta (ma i rapporti tra sardi e nerazzurri sono ottimi e non è da escludere un tentativo in sinergia) e, soprattutto, Atletico Madrid: l'uruguagio piace tanto ai Colchoneros.