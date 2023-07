Il nome di Beto sta prendendo forza per l'attacco dell'Inter, tra i profili che la dirigenza nerazzurra sta valutando in questi giorni per completare il reparto dopo la trattativa naufragata clamorosamente per riportare Romelu Lukaku a Milano. Resta sul tavolo anche l'opzione Folarin Balogun, destinato a lasciare l'Arsenal. Lo riporta Relevo.