Dopo Alessandro Bastoni, un altro positivo in casa Inter al coronavirus. Si tratta di Milan Skriniar: il centrale slovacco, infatti, convocato con la nazionale del suo paese per gli impegni internazionali contro Irlanda, Scozia e Israele, è risultato positivo al tampone effettuato oggi nel ritiro della Slovacchia.



COMUNICATO BASTONI - Questo, nel frattempo, il comunicato del club nerazzurro su Bastoni: "FC Internazionale Milano comunica che Alessandro Bastoni è risultato positivo al Covid-19 in seguito ai test effettuati durante il ritiro della nazionale italiana Under 21. Il difensore nerazzurro è totalmente asintomatico e seguirà da ora le procedure previste dal protocollo sanitario​".



Seguono aggiornamenti