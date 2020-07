L'Inter ha perso 2-1 contro il Bologna e dovrà fare a meno anche di due difensori per il Verona. Nella partita di oggi è stato espulso Bastoni, che quindi non ci sarà, e oltre a lui è stato ammonito D'Ambrosio che era diffidato. L'assenza per la prossima è quindi doppia, ma tornerà Skriniar dopo i tre giorni di squalifica.