prima,poi e quindi. Il capitolo rinnovi in casa Inter sembra non chiudersi mai e infatti il lavoro dell'amministratore delegato Beppee del direttore sportivo Pieronon accenna a fermarsi anche perché dopo le mosse della scorsa estate e quelle completate finora,di cui alcune sempre più urgenti come quella, iper chiacchierata diIl centrocampista croato è obiettivamente il giocatore più importante per rendimento, utilizzo e insostituibilità di questa rosa eha aperto un fronte importantissimo di trattativa con il club che scopre il fianco all'inserimento di altri club. Brozovic, non è però l'unico calciatore della rosa per cui l'Inter dovrà prendere una decisione entro la fine di questa stagione. Fra titolari da blindare, giocatori più o meno scontenti per il poco utilizzo e riserve che completano l'organico, sono 8 i nerazzurri il cui contratto è in scadenza a fine stagione.Qual è ad oggi la strategia nerazzurra? Rinnovo, stand by o svincolo? Ecco il borsino, caso per caso.L'obiettivo dell'Inter è quello di blindarlo ed entro Natale si arriverà ad una quadra sulla trattativa. La distanza che balla è di circa un milione di euro fra domanda e offerta, ma la dirigenza nerazzurra si dice positiva sul buon esito dell'affare ed è pronta a rilanciare.