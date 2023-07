Non solo Marcelo Brozovic. L'Al-Nassr, club saudita fresco dell'arrivo dall'Inter del centrocampista croato, per una cifra vicina ai 18 milioni di euro, ora punta forte Andrè Onana, portiere nerazzurro seguito anche dal Manchester United su indicazione del suo ex tecnico ai tempi dell'Ajax, Erik ten Hag.



SUPER OFFERTA DALL'AL-NASSR - Secondo quanto rivela la CBS, la squadra dell'Arabia Saudita ha presentato un'offerta economicamente molto importante al camerunese, giunto fino alla finale di Champions League da protagonista, in aggiunta a 40 milioni più 5 di bonus per l'Inter, proprietaria del cartellino: si tratterebbe del terzo calciatore nerazzurro a trasferirsi nel campionato arabo, dopo Brozovic e Cordaz, prossimo a raggiungere il compagno.