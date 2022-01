L'Inter guarda in casa Genoa alla ricerca di rinforzi per il proprio reparto avanzato.



Se l'ipotesi Caicedo è più di un'idea, con l'ecuadoriano che dopo il deludente semestre in rossoblù accoglierebbe di buon grado la possibilità di ricongiungersi con il suo vecchio maestro Simone Inzaghi, i nerazzurri mantengono viva anche un'altra pista che porta sempre dalle parti di Pegli.



Secondo quanto riporta stamane il Corriere dello Sport nel mirino della dirigenza lombarda sarebbe entrato anche Mattia Destro, attuale capocannoniere stagionale del Grifone con un passato proprio nelle giovanili dell'Inter.