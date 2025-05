Inter, non solo Champions e Scudetto: tre colpi di mercato per il Mondiale

, per il quale nel fine settimana prosegue il duello con il Napoli (con gli azzurri di Conte a +1 sui nerazzurri di Inzaghi a tre turni dal termine),, dove l'Inter è attesa dalla seconda finale in due anni, a Monaco di Baviera il 31 maggio contro il Paris Saint Germain.che la vedrà impegnata fra metà giugno e metà luglio negli Stati Uniti (insieme alla Juventus, l'altra italiana qualificata),che si aprirà dal dal 1° al 10 giugno.

La stagione nerazzurro è stata e sarà devastante dal punto di vista dell'impegno fisico e dello stress mentale, per cui, per il primo Mondiale per club della Fifa in questa versione allargata,Il Corriere dello Sport fa riferimento in particolare a, centrocampista croato classe 2003. L'Inter a febbraio ha chiuso il suo acquisto dalla Dinamo Zagabria, l'affare verrà ufficializzato all’inizio del prossimo mese., esterno brasiliano classe 2001 del Marsiglia. Nei piani nerazzurri deve andare ad aggiungersi a Dumfries per completare la fascia destra. Con il brasiliano esiste già un accordo di massima per un quinquennale. Restano da definire le commissioni per i suoi agenti e l’intesa con il club francese, con le parti comunque in progressivo avvicinamento., belga classse 2002 del Genoa, ex Juventus, in tribuna martedì sera a San Siro per Inter-Barcellona.

Infine,, centrocampista argentino classe 2005, rientrato a febbraio dal prestito a Marsiglia e in recupero dal grave infortunio occorsogli a ottobre 2024. Carboni potrebbe trascorrere l'estate con la prima squadra, per poi capire insieme al club quale strada prendere per il futuro.