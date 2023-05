C'è ancora un finale di stagione che può cambiare ogni prospettiva, tra lotta Champions League in campionato e l'EuroDerby che può regalare la finale della massima competizione europea, ma l'comincia a pensare al futuro e a progettare il mercato estivo. Tante situazioni da gestire, dal dopo-Skriniar a Lukaku e le manovre in attacco, ma un occhio di riguardo lo prende anche la, che può cambiare volto in estate. D'altronde, degli attuali effettivi a disposizione di Simone Inzaghi uno solo è certo di restare:, oggi spesso arretrato sulla linea dei centrali per l'indisponibilità di Skriniar, che lo scorso febbraio ha rinnovato il contratto per un'altra stagione, fino al 2024.- Per gli altri tutto è ancora da definire., ad esempio, è uno dei giocatori che può finire sulla lista dei sacrificabili. Perché l'olandese ha mercato, soprattutto in, e in caso di ricca offerta potrebbe generare una buona plusvalenza, essendo arrivato dal PSV nell'agosto del 2021 per 14 milioni di euro con un contratto da 2,5 milioni di euro netti all'anno (3,28 lordi grazie agli sgravi previsti dal Decreto Crescita) fino al 2025. Il suo futuro dipenderà dal cammino dei nerazzurri, dal futuro di altri giocatori (come Onana) e da eventuali proposte, ma il futuro di Dumfries non è ancora stabilito. Come neanche quello di, nonostante l'Inter abbia già investito 3 milioni di euro per il suo prestito oneroso e, con altri 4 milioni, possa riscattarlo dala fine stagione: la dirigenza sta facendo tutte le valutazioni del caso, anche in vista di nuovi potenziali innesti nel reparto.- Non è un mistero infatti che l'Inter abbia già in mente chi possa prendere il posto di Dumfries in rosa in caso di cessione dell'olandese., classe '99 del, è un profilo sul quale i nerazzurri lavorano da tempo, già a marzo Piero Ausilio si era mosso concretamente in un incontro al quale aveva partecipato anche Gabriele Giuffrida, intermediario che cura gli interessi del canadese con origini giamaicane, che in Belgio ha un contratto fino al 2025 con stipendio inferiore ai 500mila euro netti. E' il nome più caldo, ma nel frattempo altri profili si affacciano dalle parti di Viale della Liberazione e l'ultima indiscrezione arriva da oltreoceano. Secondo quanto riferito da futbolcentroamerica.com infatti, l'agenziaavrebbe proposto all'Inter, esterno classe '96 dell': il panamense, punto fermo della propria nazionale, può lasciare i belgi in estate a cifre contenute e la sua agenzia ha suggerito il suo profilo anche ad altri club italiani e al Celta Vigo.