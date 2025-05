Inter, non solo Frattesi: Lautaro Martinez, Pavard e Mkhitaryan out con il Torino

AFP via Getty Images

La formazione di Simone Inzaghi avrà qualche defezione in vista della sfida ai granata di Vanoli, con alcuni pilastri fondamentali dello scacchiere del tecnico piacentino che non torneranno immediatamente a disposizione, proseguendo il proprio programma di recupero personalizzato verso le ultime due gare di campionato e la finale di Champions League del 31 maggio contro il PSG.

. I quattro non partiranno per Torino e verranno lasciati a riposo in vista dei prossimi fondamentali impegni.