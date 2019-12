L’Inter è alla ricerca di un vice Lukaku e l’imminente rientro di Sanchez non interromperà il lavoro di Ausilio, impegnato a soddisfare le richieste di Antonio Conte. I contatti con Giroud proseguono e quella che conduce al francese rimane una pista aperta, ma il centravanti del Chelsea non è l’unico nome sul taccuino della società di viale della Liberazione, che si muove anche su altri fronti, sondando obiettivo di mercato che già in estate avevano suscitato interesse.



RITORNO DI FIAMMA - I nerazzurri, infatti, non hanno smesso di pensare ad Andrea Petagna. I dialoghi con la Spal sono aperti e la società di Ferrara è disposta al dialogo. Certo, saranno discorsi tutti da approfondire, dato che la squadra di Semplici è ultima in classifica e impegnata in una complicatissima lotta salvezza, che senza Petagna potrebbe risultare ancora più complessa. Si lavora nel tentativo di trovare gli incastri giusti, Il centravanti sogna la piazza nerazzurra ed ha la certezza di essere uno dei candidati per vestire quei colori. A destra Giroud a sinistra Petagna, l’Inter è al centro e valuta quella che sarà l’opportunità migliore.