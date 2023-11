. La squadra di Inzaghi è la prima italiana a raggiungere questo obiettivo, conquistato già di diritto dalle ultime vincitrici di Champions League: Chelsea, Real Madrid e Manchester City, oltre che da Fluminense, Flamengo, Palmeiras, Wydad Casablanca, Al Ahly, Monterrey, Seattle Sounders, Leon, Al Hilal, Urawa Reds.(culminata nella finale della scorsa stagione) che, escluse le inglesi, li vedeva, sino a ieri, al 3° posto a 65 punti, dietro a Bayern Monaco (90) e PSG (70).La prima edizione del Mondiale per Club, prevista per l’estate del 2025 (tra giugno e luglio) si terrà negli Stati Uniti.. Con 32 squadre suddivise in otto gironi da quattro, le prime due classificate si qualificheranno per gli ottavi di finale, mentre dagli ottavi, ci saranno incontri ad eliminazione diretta fino alla finale che decreterà la squadra di club campione del mondo.L'altra piazza, al momento, sarebbe della Juve ma la mancata partecipazione dei bianconeri alla Champions League non consentirà di aumentare coefficiente nel ranking a differenza di Milan e Napoli. Più complicata, invece, la situazione per la Lazio che dovrebbe vincere la Champions per qualificarsi al nuovo torneo.