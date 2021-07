per il contratto che scade nell'estate 2023, a livello di durata, dell'entità dell'ingaggio (attualmente il Toro percepisce 1,5 milioni netti a stagione) e di una clausola rescissoria, che oggi è di 111 milioni di euro. La volontà dell'Inter è chiara ed è stata ribadita nelle ore che precedonoUn obiettivo che può essere raggiunto attraverso altri passaggi non meno importanti.- L'input arrivato da Suning e comunicato daai responsabili dell'area sportiva,, è stato molto chiaro:. Una mission che il management nerazzurro confida didi quei calciatori che, per profilo tecnico o questioni meramente economiche, non rientrano nel progetto. Oltre ai casi già noti di Joao Mario, Radja Nainggolan e Valentino Lazaro - reduci dai rispettivi prestiti -Giocatori che hanno mercato, molti di questi all'estero, e che possono consentire di immettere nuove risorse nelle casse di un club costretto a rivedere il proprio piano aziendale a causa delle difficoltà causate dalla pandemia e quelle esistenti in Cina per il gruppo Suning.- In occasione dell'inaugurazione del calciomercato estivo, anche ai microfoni di calciomercato.com l'ad, per colmare le lacune numeriche lasciate dai calciatori in uscita ma anche per consengnare al nuovo allenatore Simone Inzaghi una rosa competitiva per provare a confermare il titolo di campione d'Italia conquistato nell'ultima stagione. Che, tradotto in parole povere, significaVale tutto, pur di perseguire l'obiettivo della stabilità economica senza rinunciare ai risultati sportivi. Magari con un Lautaro Martinez in più.