Roberto Gagliardini può lasciare l'Inter. Come scrive la Gazzetta dello Sport, il club nerazzurro è a cacci di altri 20 milioni di euro, dopo aver ceduto Achraf Hakimi al Psg per 60 più bonus, e l'ex Atalanta rientra tra gli indiziati per la cessione: in caso di offerta giusta, infatti, Marotta lo lascerebbe partire. Non solo Joao Mario e Nainggolan, quindi: un altro centrocampista ha la valigia in mano.