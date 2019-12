Tanti i talenti nel mirino dell'Inter per il prossimo mercato estivo. Non solo quel Dejan Kulusevski che sta incantando a Parma (ma è di proprietà dell'Atalanta): come scrive Tuttosport, infatti, i nerazzurri sono pronti a provarci anche per Sandro Tonali del Brescia, Gaetano Castrovilli della Fiorentina e Sander Berge del Genk.