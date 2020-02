Decisivo. Ancora una volta,: quando gira il croato, gira la squadra di Antonio Conte che ne è un grandissimo estimatore. Il vero centro del mondo per i nerazzurri che non a caso stanno già lavorando alla, perché non c'è soltanto Lautaro Martinez nell'agenda dei rinnovi e della programmazione futura cui dovranno pensare Marotta e Ausilio con il gruppo Suning nei prossimi mesi.- L'accordo che lega Brozovic all'Inter scade neldel croato: niente di immediato quindi, l'Inter però riconosce i progressi dell'ex Dinamo Zagabria rispetto al precedente rinnovo e soprattutto vuolepresente nel suo contratto che può attirare diversi club europei. Brozovic non ha mai mostrato segnali di insofferenza in questo senso, anzi; la dirigenza apprezza ma c'è in agenda anche la scelta dicome perno dell'Inter versione 2020/2021 pensata da Antonio Conte. Uno che a Brozovic proprio non vuole rinunciare...