Non solo Lukaku, in casa Inter. Il mercato degli attaccanti nerazzurri è in fermento, visto che anche Andrea Pinamonti è uno dei nomi in uscita: a Milano, nella sede interista, si sta tenendo un summit tra la dirigenza del club meneghino e l'Empoli, con i toscani che provano a stringere per il classe '99.



Dopo una stagione complicata, l'ex Genoa cerca rilancio, in una piazza dove c'è quell'Aurelio Andreazzoli che lo ha già allenato in Liguria: il nodo da sciogliere non sta nella forma del trasferimento, ma nell'ingaggio del giocatore, che percepisce 2 milioni di euro a stagione. L'Empoli, fino a questo momento, può garantire 800mila euro, con i nerazzurri che dovrebbero coprire la parte restante.