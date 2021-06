Non solo Alex Cordaz per la porta. L'estremo difensore del Crotone è tornato alla base per fare il terzo portiere, ma l'Inter cerca anche un secondo, soprattutto se dovesse partire Radu, che piace alla Real Sociedad. Oltre a Onana, il club nerazzurro pensa, secondo la Gazzetta dello Sport, a Luigi Sepe, in uscita dal Parma dopo l'arrivo di Buffon.