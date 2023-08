In attesa di novità sull'operazione Samardzic, domani in tal senso dovrebbe essere la giornata ideale, il centrocampista Giovanni Fabbian fa rientro a Milano da Udine. Come riportato da DAZN, l'ex Reggina ha rifatto le valigie e preso la strada di ritorno verso la Lombardia dopo essersi spostato in Friuli negli scorsi giorni.