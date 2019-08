Alexis Sanchez è la priorità. Dopo il rinnovo di Edin Dzeko con la Roma, l'Inter non si è fatta trovare impreparata, andando di corsa a parlare (nuovamente) col Manchester United per portare a Milano il cileno e affiancarlo (nuovamente) a Romelu Lukaku. Non è finita qua, però: Beppe Marotta, amministratore delegato nerazzurro, ha in mente altri colpi per far sorridere ulteriormente Antonio Conte, pronto a lanciare la sfida alla Juventus.



Tre sono i giocatori nel mirino del club interista. Come scrive il Corriere della Sera, infatti, la dirigenza nerazzurra valuta altri profili per aumentare la qualità della rosa a disposizione del tecnico pugliese: un altro attaccante, un gigante dell'area di rigore che possa essere l'alternativa a Lukaku, e l'identikit porta a Fernando Llorente, che piace anche al Napoli ma che ha già lavorato con Conte alla Juve; un terzino sinistro, e qui c'è quel Cristiano Biraghi della Fiorentina, pronto a sbloccarsi non appena la Viola avrà trovato il sostituto, e infine un centrocampista. Centrocampista di sostanza, muscolare e, se possibile, alto.Un centrocampista di peso, insomma, l'ultima richiesta di Conte. Ecco, questa può essere la vera sorpresa di fine mercato...