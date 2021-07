Federico Dimarco sta convincendo Simone Inzaghi in questa prima parte di ritiro svolta con l'Inter. Questo è quanto scrive il Corriere dello Sport.



"A impressionare è stato soprattutto Dimarco che, con Kolarov nel terzetto difensivo, ha fatto il "quinto" a sinistra sfornando assist a ripetizione per i compagni. Perisic ha un rivale temibile per la maglia da titolare. E chissà che la società adesso non inizi a riflettere se sia o no il caso di fare un ulteriore acquisto per l'out mancino"