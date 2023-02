In casasono giorni di grande fermento e non solo per il fattore legato ai risultati del campo che stanno rivedendo la squadra dia livelli importanti in Italia e in Europa. Non solo in campo perché fuori dal campo l'amministratore delegato dell'area corporatee i responsabili dell'area commerciale del club, stanno trattando e incontrando diversi potenziali partner che potrebbero, o meglio. Con l'attuale sponsor di maglia, infatti, si è toccato il punto di non ritorno per i mancati pagamenti che porteranno, oltre che ad una causa, anche alla rescissione del contratto in essere. L'Inter ha le idee chiare sulle cifre da incassare e sono oggi 4 i potenziali partner all'orizzonte- Secondo quanto riportato da Tuttosport e dal Corriere dello Sport, l'incontro contenutosi in questi giorni ha portato fiducia, anche se le parti non sono ancora vicine all'intesa. Anzi, sono altri tre gli sponsor che sono attualmente in corsa e con cui si sta trattando. Si tratta di(altra criptovaluta che è già main sponsor della Lazio) eche già in questi giorni appare come sponsor sulle divise di allenamento per le partite europee del club.Possibilità, opportunità, visibilità, l'Inter è consapevole che la maglia nerazzurra può valere tanto. Del resto con Digitalbits l'incasso concordato era stato di quelli importanti da oltre 25 milioni a stagione., con un accordo che, si spera, possa essere duraturo nel tempo.