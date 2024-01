Inter, non tramonta la pista Muriel per gennaio

L'Inter che ha chiuso Taremi per giugno non ha abbandonato del tutto l'idea di rinforzare la squadra, e in particolare il reparto d'attacco, già in questa sessione invernale di contratto. Luis Muriel, in scadenza a fine annata con l'Atalanta, e sempre più chiuso in nerazzurro anche dal rientro di El Bilal Touré, è una delle piste percorribili. I rapporti fra club sono ottimi e la Supercoppa in Arabia potrebbe essere l'occasione giusta anche per ascoltare le idee sul proprio futuro di Alexis Sanchez.