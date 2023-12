Tajon Buchanan è sempre più vicino all'Inter. Lo riporta La Gazzetta dello Sport, spiegando che questo è quanto emerge dopo gli ultimi contatti avvenuti ieri tra il club nerazzurro e il Bruges, che non ha convocato il ragazzo per il match con il Molenbeek. Il motivo può essere legato proprio alla trattativa tra le due società, con l'Inter convinta di riuscire a chiudere in tempi brevi: l'obiettivo è portare il canadese a Milano entro i primi dieci giorni di gennaio. Il Bruges ha aperto a un prestito (non gratuito) con obbligo di riscatto.