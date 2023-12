Novità sul fronte Piotr Zielinski: il polacco non intende riaprire i discorsi per il rinnovo ed è vicino all'accordo, a parametro zero, con l'Inter, ma chiuderà l'annata in azzurro, a meno che il club nerazzurro non decida di mettere sul piatto un cospicuo indennizzo per ingaggiarlo a gennaio. Lo riporta Il Mattino.