Dopo lo sfogo sui social nei confronti dei giornali slovacchi sull'addio all'Inter, Milan Skriniar vuole capire quale sarà il suo futuro. Il Corriere dello Sport spiega che l'entourage del calciatore e il club nerazzurro si sono sentiti e hanno deciso di incontrarsi a fine mercato per provare a trovare un accordo economico per il rinnovo. In caso di arrivo di Godin, Skriniar potrebbe essere ceduto, ma solo davanti a un'offerta di almeno 70-80 milioni.