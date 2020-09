Buone notizie in casa Inter. Dopo lo spavento, infatti, Antonio Conte può tirare un sospiro di sollievo in merito agli infortuni di due pedine fondamentali dello scacchiere nerazzurro. Nella giornata di ieri,Stefan de Vrij e Alessandro Bastoni sono rientrati ad Appiano Gentile dopo gli acciacchi accusati con Olanda e Italia. Per il 28enne si tratta di una leggera distorsione alla caviglia, per il 21enne azzurro la diagnosi è un risentimento ai flessori. A metà settimana, secondo La Gazzetta dello Sport, potrebbero già tornare in gruppo, saltando così solo 2-3 giorni di preparazione. Nella giornata di domani è in programma il via della nuova stagione dell'Inter.