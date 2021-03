Romelu Lukaku da record. L’attaccante dell’Inter è andato a segno anche questa sera con il Belgio. Come riferito da Opta Big Rom è arrivato a 36 reti nelle ultime 31 presenze con la Nazionale, segnando in tutte le ultime 10 partite ai prossimi Europei e Mondiali. Con 59 gol totali Lukaku ha inoltre raggiunto David Villa come numero di reti segnate con le rispettive nazionali.