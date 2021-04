Fino a pochi giorni fa, dalla spagna assicuravano che l’Inter aveva in pugno Mandi. Il difensore algerino andrà in scadenza a giugno con il Betis ed è considerato un’occasione di mercato da molte squadre, fra cui anche il Liverpool ed il Barcellona. In Spagna danno ancora l’Inter in pole position per il ventinovenne, ma, secondo El Mediterraneo, nelle ultime ore si è fatto avanti anche il Villarreal, che cerca un difensore mancino per sopperire all’eventuale partenza di Pau Torres.