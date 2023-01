L'Inter vuole una risposta da Milan Skriniar e ha fissato una deadline definitiva per accettare o meno l'offerta da 6 milioni di euro netti propostagli per rinnovare l'accordo in scadenza il 30 giugno. Entro il 31 gennaio, giorno di fine mercato, il giocatore è chiamato a scegliere se rimanere ancora nerazzurro a lungo oppure dire addio a fine anno.